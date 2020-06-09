Юрист Черчесова высказался о возможности тренера возглавить «Спартак»
Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров поделился мнением о шансах специалиста возглавить московский "Спартак". Представитель специалиста отметил, что Черчесов сосредоточен на работе с национальной командой.В источнике
С чего всё начиналось
Сегодня Станислав Саламович думает только о том, как выиграть чемпионат Европы. Наверное, опираясь на слова Ткаченко, можно сделать вывод, что не будь у Черчесова, как он выразился, токсичного окружения, тренер бы выиграл чемпионат мира в России.