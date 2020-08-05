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Ювентус — Лион 2:1 (2-й тайм)
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Матч проходит на стадионе «Альянц» в Турине. На данный момент «Ювентус» ведет в счете 2:1 на 73-й минуте встречи. Этот гол стал первым для 35-летнего португальца в текущем розыгрыше плей-офф ЛЧ.В источнике
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