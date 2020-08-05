НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМанчестер Сити — Реал 2:1 (2-й тайм)Ювентус - Лион: прогноз Майкла Ари 7 августа 2020Двумя матчами плей-офф возобновится сегодня футбольная Лига чемпионов«Ювентус» уволит Сарри, если клуб не пройдет в следующий этап ЛЧ«Ювентус» представил гостевую форму на следующий сезонГлавное«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок РоссииЮвентус — Лион 2:1 (2-й тайм)Семак объяснил, зачем Мамману отдали в аренду «Сочи»ЦСКА и СКА сыграют между собой в регулярном чемпионате четыре раза«Рейсинг Пойнт» оштрафовали на 15 очковREGNUMЮвентус — Лион 2:1 (2-й тайм)Sputnik Грузия22Sputnik ГрузияODDS.ruTelegraf.com.ua#БуквыСпорт-ЭкспрессФутбол РоссииTricolor TV MagazineSport24.ruГазета.RuSportLand24.ruBetOnЧемпионатLiveSport.ruMetaratingsSports.ruСоветский спортFootballHDFootball-fun.ruBookmaker-ratings.ruSoccernews.ruPrognozistCryptos.tvМатч проходит на стадионе «Альянц» в Турине. На данный момент «Ювентус» ведет в счете 2:1 на 73-й минуте встречи. Этот гол стал первым для 35-летнего португальца в текущем розыгрыше плей-офф ЛЧ.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Дибала - в заявке «Ювентуса» на игру с «Лионом»Футбол России 14:25Роналду побил голевой рекорд «Ювентуса» 95-летней давностиСпорт-Экспресс 16:14Роналду побил 95-летний рекорд «Ювентуса»Евро-футбол.ру 16:29рекламаЕщё по темеМанчестер Сити — Реал 2:1 (2-й тайм)Ювентус - Лион: прогноз Майкла Ари 7 августа 2020Двумя матчами плей-офф возобновится сегодня футбольная Лига чемпионов«Ювентус» уволит Сарри, если клуб не пройдет в следующий этап ЛЧ«Ювентус» представил гостевую форму на следующий сезонГлавное«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок РоссииЮвентус — Лион 2:1 (2-й тайм)Семак объяснил, зачем Мамману отдали в аренду «Сочи»ЦСКА и СКА сыграют между собой в регулярном чемпионате четыре раза«Рейсинг Пойнт» оштрафовали на 15 очковНовости