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«Ювентус» – «Милан». Матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса
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Ранее сообщалось, что в стране могут отказаться на месяц от всех спортивных мероприятий.В источнике
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Власти Турина объяснили перенос матча Кубка Италии «Ювентус» — «Милан»

Sport24.ru вчера в 17:59 
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Власти Турина объяснили перенос матча «Ювентус» – «Милан» в Кубке Италии

Чемпионат вчера в 18:28
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Матч «Ювентус» – «Милан» перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

Sports.ru вчера в 15:56
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