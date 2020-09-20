Ювентус — Сампдория 3:0

В матче первого круга Серии А туринский «Ювентус» одержал победу над генуэзской «Сампдорией». Встреча, проходившая на «Ювентус Стэдиуме», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.