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Ювентус — Сампдория 3:0
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В матче первого круга Серии А туринский «Ювентус» одержал победу над генуэзской «Сампдорией». Встреча, проходившая на «Ювентус Стэдиуме», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.В источнике
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