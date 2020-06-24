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«Ювентус» и «Барселона» согласовали трансфер Артура
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«Ювентус» договорился с «Барселоной» о переходе полузащитника Артура, пишет Sky Sports.Сумма сделки должна составить 80 млн евро.В источнике
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«Ювентус» согласовал с «Барселоной» трансфер Артура

Евро-футбол.ру 05:00
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ESPN: «Ювентус» заплатит «Барселоне» 60 миллионов за Артура

Бомбардир.ру 04:39
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Артур допускает возможность перехода в «Юве». Ему готовы вдвое увеличить зарплату

Sports.ru вчера в 06:31
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