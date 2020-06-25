НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
«Ювентус» и «Барселона» согласовали трансфер Артура
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • UA-Футбол
  • Газета.Ru
  • Sputnik Беларусь
  • ODDS.ru
  • Вести.Ru
  • FootballHD
  • Football-fun.ru
  • SportLand24.ru
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • RT на русском
«Ювентус» договорился с «Барселоной» о переходе полузащитника Артура, пишет Sky Sports.Сумма сделки должна составить 80 млн евро.В источнике
3
Подробнее о событии
alt

Дани Алвес уговорил Артура перейти в «Ювентус»

Газета.Ru 13:47
alt

Источник: Артур согласен принять условия «Ювентуса»

Sportbox.RU 11:08
alt

«Ювентус» и «Барселона» согласовали обмен Пьянича и Артура

Sport24.ru 11:06 
реклама
Главное
Новости