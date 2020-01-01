«ПСЖ» может обменять Паредеса на Пьянича

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич, вероятно, покинет итальянский клуб в летнее трансферное окно. По информации источника, футболистом интересуются «Барселона», «ПСЖ» и «Челси».