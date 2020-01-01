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«ПСЖ» может обменять Паредеса на Пьянича
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Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич, вероятно, покинет итальянский клуб в летнее трансферное окно. По информации источника, футболистом интересуются «Барселона», «ПСЖ» и «Челси».В источнике
Подробнее о событии
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ПСЖ хочет перехватить Пьянича у «Барселоны»

Soccer.ru 13:53 
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«Ювентус» и «Челси» могут обменять Пьянича на Жоржинью

Спорт-Экспресс 09:25
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«Ювентус» и «Челси» начали переговоры об обмене игроками

Sportbox.RU 06:13
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