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«Ювентус» и «Интер» ослабили интерес к Курзава
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Защитник ПСЖ Лайвен Курзава летом станет свободным агентом. В услугах футболиста заинтересованы ряд клубов, в числе которых значились «Ювентус» и «Интер».В источнике
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Агент защитника «ПСЖ» Курзава предложил своего клиента клубам АПЛ и Серии А

Газета.Ru вчера в 22:36
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«Ювентус» и «Интер» отказались от Курзава

Sport24.ru вчера в 21:36 
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«Ювентус» и «Интер» ослабили интерес к Курзава

Soccer.ru вчера в 16:47 
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