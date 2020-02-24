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«Ювентус» и «Интер» сыграют при пустых трибунах
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Всего 6 матчей Серии А пройдут при пустых трибунах в ближайшие выходные. Поединок между «Ювентусом» и «Интером» состоится 1 марта.В источнике
Подробнее о событии
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Матч «Ювентус» – «Интер» и еще 5 игр 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса

Sports.ru 06:38
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«Ювентус» — «Интер» и ещё 5 матчей Серии А пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса

Чемпионат 03:59
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Матч «Ювентус» – «Интер» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Metaratings 04:08
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