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«Ювентус» и «Наполи» назвали стартовые составы на финал Кубка Италии
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Тренерский штаб «Ювентуса» во главе с Маурицио Сарри назвал стартовый состав на финальный матч Кубка Италии против «Наполи».В источнике
Подробнее о событии
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Кубок Италии. Финал. «Ювентус» — «Наполи». Прямая трансляция

Sport24.ru 13:48
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Римский финал Кубка Италии: «Наполи» против «Ювентуса». Прямая трансляция

Матч ТВ 14:19
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Стартовый состав «Ювентуса» в финальном матче Кубка Италии

SportLand24.ru 14:06
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