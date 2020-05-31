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«Ювентус» интересуется защитником «Вероны» Кумбулой
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
Защитник «Вероны» Мараш Кумбула может сменить клуб. 20-летним албанцем интересуется «Ювентус», сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.В источнике
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