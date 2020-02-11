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«Ювентус» хочет заменить Сарри на Гвардиолу
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Руководство туринского "Ювентуса" хочет видеть на посту главного тренера наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.В источнике
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Бывший главный тренер «Ювентуса» считает, что Гвардиола возглавит туринский клуб

Sport24.ru 09:26 
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«Ювентус» хочет позвать Гвардиолу на пост главного тренера

Sport.ru 01:59
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Гвардьола может сменить Сарри в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс 00:50
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