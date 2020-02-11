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«Ювентус» хочет переманить Хосепа Гвардиолу
Газета.Ru
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«Ювентус» попытается подписать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, сообщает The Sun. Туринцы хотят, чтобы испанский специалист сменил летом во главе команды Маурицио Сарри.В источнике
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Подробнее о событии
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Бывший главный тренер «Ювентуса» считает, что Гвардиола возглавит туринский клуб

Sport24.ru 09:26 
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«Ювентус» хочет позвать Гвардиолу на пост главного тренера

Sport.ru 01:59
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«Ювентус» хочет заменить Сарри на Гвардиолу

Газета.Ru 02:19
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