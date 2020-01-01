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Суарес может перейти в «Ювентус»
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в «Ювентусе». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, туринский клуб готов подписать контракт с 33-летним уругвайцем.В источнике
Подробнее о событии
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«Ювентус» рассчитывает заполучить Луиса Суареса в качестве свободного агента

Sport.ru 01:59
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Суарес может перейти в «Ювентус»

Матч ТВ 01:32
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Суарес хочет получить 25 млн евро от «Барсы» за расторжение контракта. Его планирует подписать «Юве»

Sports.ru вчера в 23:03
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