Суарес может перейти в «Ювентус»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в «Ювентусе». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, туринский клуб готов подписать контракт с 33-летним уругвайцем.