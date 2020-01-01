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Tuttosport: «Хименес вместо Дугласа»
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"Хименес вместо Дугласа" – заголовок на первой полосе издания Tuttosport.В источнике
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«Ювентус» может продать Дугласа Косту «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс 09:54
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«Ювентус» может продать Дугласа Косту «Ман Сити» за 40-50 млн евро и купить Хименеса или Милика

Sports.ru 09:35
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Tuttosport: «Хименес вместо Дугласа»

SportLand24.ru 03:56
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