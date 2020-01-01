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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Ювентус» начал переговоры о продлении контракта с Дибалой
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о том, что клуб близок к продлению контракта с форвардом Пауло Дибалой.В источнике
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«Ювентус» начал переговоры с Дибалой о новом контракте

Sport.ru 18:29
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Паратичи: «Переговоры о продлении контракта с Дибалой уже начаты»

Евро-футбол.ру 16:44
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«Ювентус» начал переговоры о продлении контракта с Дибалой

Спорт-Экспресс 16:23
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