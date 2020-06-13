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«Ювентус» начал переговоры о продлении контракта с Дибалой
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о том, что клуб близок к продлению контракта с форвардом Пауло Дибалой.В источнике
Подробнее о событии
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«Ювентус» подтвердил решение продлить контракт с Дибалой

Матч ТВ 00:58
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«Ювентус» начал переговоры с Дибалой по поводу нового контракта

Газета.Ru вчера в 18:51
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«Ювентус» начал переговоры с Дибалой о новом контракте

Sport.ru вчера в 18:29
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