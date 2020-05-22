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«Ювентус» начал переговоры с Райолой по возвращению Погба
Евро-футбол.ру
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Итальянский «Ювентус» начал переговоры с агентом Мино Райолой. Цель «Старой синьоры» заключается в возвращении в команду Поля Погба.В источнике
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«Ювентус» начал переговоры о трансфере Погба

Чемпионат вчера в 19:47
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СМИ: «Ювентус» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Погба

Sport24.ru вчера в 19:21 
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СМИ: Агент Погба возобновил переговоры с «Ювентусом»

Матч ТВ вчера в 16:08
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