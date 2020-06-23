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«Ювентус» не пропустил в 4 матчах подряд впервые с декабря 2018-го
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • ODDS.ru
«Ювентус» обыграл «Болонью» (2:0) в 27-м туре чемпионата Италии. Туринцы сыграли на ноль в 4 матчах подряд (419 минут без пропущенных голов) впервые с декабря 2018 года.В источнике
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«Ювентус» впервые за полтора года не пропустил в четырех играх подряд

Газета.Ru 01:35
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«Ювентус» не пропустил в четырех матчах кряду впервые с 2018 года

ODDS.ru 00:34
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«Ювентус» впервые за 1,5 года не пропустил в 4 матчах подряд

Sport24.ru 00:33 
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