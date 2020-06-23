«Ювентус» не пропустил в 4 матчах подряд впервые с декабря 2018-го

«Ювентус» обыграл «Болонью» (2:0) в 27-м туре чемпионата Италии. Туринцы сыграли на ноль в 4 матчах подряд (419 минут без пропущенных голов) впервые с декабря 2018 года. В источнике