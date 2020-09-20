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«Ювентус» не станет подписывать Суареса
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Туринский "Ювентус" не станет подписывать нападающего каталонской "Барселоны" Луиса Суареса. Об этом сообщает Football Italia.В источнике
Подробнее о событии
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В «Ювентусе» сообщили, что не подпишут Суареса

Sport24.ru 15:49 
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«Он никогда не был близок к нам». Спортивный директор «Ювентуса» исключил переход Суареса

Sportbox.RU 15:34
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Суарес, возможно, не перейдет в «Ювентус»: он не успевает оформить гражданство

Спорт-Экспресс 15:23
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