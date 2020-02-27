НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов«Лион» победил «Ювентус» в первом матче Лиги чемпионов«Ювентус» является фаворитом в матче против «Лиона»Щесны: «Первый тайм „Ювентус“ провёл совсем плохо»Наставник «Лиона» поделился ожиданиями от игры с «Ювентусом»Главное«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионовМария Шарапова объявила о завершении карьеры«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очкаСтали известны все участники плей-офф Кубка ГагаринаТрехкратная олимпийская чемпионка ждет извинений от ЛогиноваSports.ru«Ювентус» ни разу не пробил в створ ворот «Лиона» в первом таймеГол.ру3Гол.руSports.ruSport24.ru«Бьянконери» за первый тайм нанесли четыре удара по воротам соперника, ни разу не попав в створ: 3 удара прошли мимо, один был заблокирован.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Ювентус» не нанес ни одного удара в створ ворот «Лиона». Это третий подобный случай в истории клуба в ЛЧBetOn вчера в 18:10В декабре «Лион» ослаб из-за потери двух лидеров. И все равно обыграл «Ювентус»Гол.ру вчера в 17:50 «Ювентус» всего один раз пробил в створ ворот «Лиона». И проигралSport24.ru вчера в 17:25 рекламаЕщё по теме«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов«Лион» победил «Ювентус» в первом матче Лиги чемпионов«Ювентус» является фаворитом в матче против «Лиона»Щесны: «Первый тайм „Ювентус“ провёл совсем плохо»Наставник «Лиона» поделился ожиданиями от игры с «Ювентусом»Главное«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионовМария Шарапова объявила о завершении карьеры«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очкаСтали известны все участники плей-офф Кубка ГагаринаТрехкратная олимпийская чемпионка ждет извинений от ЛогиноваНовости