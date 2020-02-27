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«Ювентус» ни разу не пробил в створ ворот «Лиона» в первом тайме
Гол.ру
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«Бьянконери» за первый тайм нанесли четыре удара по воротам соперника, ни разу не попав в створ: 3 удара прошли мимо, один был заблокирован.В источнике
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«Ювентус» не нанес ни одного удара в створ ворот «Лиона». Это третий подобный случай в истории клуба в ЛЧ

BetOn вчера в 18:10
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В декабре «Лион» ослаб из-за потери двух лидеров. И все равно обыграл «Ювентус»

Гол.ру вчера в 17:50 
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«Ювентус» всего один раз пробил в створ ворот «Лиона». И проиграл

Sport24.ru вчера в 17:25 
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