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«Ювентус» ни разу не пробил в створ ворот «Лиона» в первом тайме
Sports.ru
  • Sports.ru
«Бьянконери» за первый тайм нанесли четыре удара по воротам соперника, ни разу не попав в створ: 3 удара прошли мимо, один был заблокирован.В источнике
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Неожиданное поражение «Ювентуса» «Лиону» в цитатах главных действующих лиц

BetOn 02:14
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«Ювентус» ни разу не пробил в створ ворот «Лиона» в первом тайме

Sports.ru вчера в 15:54
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