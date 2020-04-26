НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Интер» обсудил с Мино Райолой трансфер Поля Погба«ПСЖ» хочет заполучить Бакайоко«Манчестер Юнайтед» намерен подписать ПлеаКристоф Дюгарри: «Погба — идеальный игрок, чтобы привнести то, чего не хватает „Реалу“»ГлавноеСоюз биатлонистов России накопил долги на сумму 1 млн евроЛомбертс назвал самого безбашенного партнера по «Зениту»Андрей Орловский: В идеале хотелось бы набить рожу Федору ЕмельяненкоОрещук объяснил, как коронавирус повлияет на российский футболКХЛ может рассмотреть увеличение потолка зарплат на следующий сезонГазета.Ru«Ювентус» пытается вернуть Погба из «Манчестер Юнайтед»Sports.ru9Sports.ruFootballHDTipsSportbox.RUSoccernews.ruМатч ТВГазета.RuSoccer.ruMetaratingsТуринский "Ювентус" пытается вернуть действующего чемпиона мира в составе сборной Франции Поля Погба из "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Football Italiа.В источнике КомментироватьПодробнее о событии СМИ: «Ювентус» может обменять Пьянича, Рэмси или Рабьо на ПогбаМатч ТВ 08:16СМИ: «Ювентус» может обменять Пьянича, Рэмси или Рабьо на ПогбаSportbox.RU 08:16«Ювентус» готов использовать пять футболистов в трансфере ПогбаSoccernews.ru 05:53рекламаЕщё по теме«Интер» обсудил с Мино Райолой трансфер Поля Погба«ПСЖ» хочет заполучить Бакайоко«Манчестер Юнайтед» намерен подписать ПлеаКристоф Дюгарри: «Погба — идеальный игрок, чтобы привнести то, чего не хватает „Реалу“»ГлавноеСоюз биатлонистов России накопил долги на сумму 1 млн евроЛомбертс назвал самого безбашенного партнера по «Зениту»Андрей Орловский: В идеале хотелось бы набить рожу Федору ЕмельяненкоОрещук объяснил, как коронавирус повлияет на российский футболКХЛ может рассмотреть увеличение потолка зарплат на следующий сезонНовости