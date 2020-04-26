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«Ювентус» пытается вернуть Погба из «Манчестер Юнайтед»
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Туринский "Ювентус" пытается вернуть действующего чемпиона мира в составе сборной Франции Поля Погба из "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Football Italiа.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: «Ювентус» может обменять Пьянича, Рэмси или Рабьо на Погба

Матч ТВ 08:16
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СМИ: «Ювентус» может обменять Пьянича, Рэмси или Рабьо на Погба

Sportbox.RU 08:16
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«Ювентус» готов использовать пять футболистов в трансфере Погба

Soccernews.ru 05:53
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