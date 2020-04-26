«Ювентус» пытается вернуть Погба из «Манчестер Юнайтед»

Туринский "Ювентус" пытается вернуть действующего чемпиона мира в составе сборной Франции Поля Погба из "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Football Italiа.