НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Пирло может возглавить «Ювентус»
Футбол России
  • Piter.tv0:41
Андреа Пирло может стать наставником туринского "Ювентуса", сообщает Sky Sport Italia. Напомним, 8 августа клуб уволил с поста главного тренера Маурицио Сарри.В источнике
42
Подробнее о событии
alt

Джанлуиджи Буффон — Пирло: «Теперь я должен называть тебя Мистер?»

Sportbox.RU 15:51
alt

Джанлуиджи Буффон — Пирло: «Теперь я должен называть тебя Мистер?»

Матч ТВ 15:51
alt

Официально: Пирло стал новым главным тренером «Ювентуса»

Metaratings 14:20
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости