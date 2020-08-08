НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ювентус» уволил Сарри с поста главного тренераСарри прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионовРуководство «Ювентуса» решило уволить Сарри еще до матча с «Лионом»Руководство «Ювентуса» пригласило Почеттино на роль главного тренераРоналду прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионовГлавное«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионовПирло может возглавить «Ювентус»Кучаев и Дзагоев помогли ЦСКА обыграть «Химки»Олейник на 17 кг легче Льюиса перед боем на UFC Fight Night 174Кикнадзе вступил в перепалку с фанатами «Локомотива»Газета.RuПирло может возглавить «Ювентус»Sport24.ru120Piter.tv0:41Андреа Пирло может стать наставником туринского "Ювентуса", сообщает Sky Sport Italia. Напомним, 8 августа клуб уволил с поста главного тренера Маурицио Сарри.В источнике Комментировать43Подробнее о событии Дженнаро Гаттузо — о назначении Пирло главным тренером «Ювентуса»: «В этой профессии одной хорошей карьеры игрока недостаточно»Sportbox.RU 20:27Дженнаро Гаттузо — о назначении Пирло главным тренером «Ювентуса»: «В этой профессии одной хорошей карьеры игрока недостаточно»Матч ТВ 20:27Гаттузо: ну всё, Пирло попалЧемпионат 18:01рекламаЕщё по теме«Ювентус» уволил Сарри с поста главного тренераСарри прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионовРуководство «Ювентуса» решило уволить Сарри еще до матча с «Лионом»Руководство «Ювентуса» пригласило Почеттино на роль главного тренераРоналду прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионовГлавное«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионовПирло может возглавить «Ювентус»Кучаев и Дзагоев помогли ЦСКА обыграть «Химки»Олейник на 17 кг легче Льюиса перед боем на UFC Fight Night 174Кикнадзе вступил в перепалку с фанатами «Локомотива»Новости