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Газета.RuГазета.Ru
Пирло может возглавить «Ювентус»
Sport24.ru
  • Piter.tv0:41
Андреа Пирло может стать наставником туринского "Ювентуса", сообщает Sky Sport Italia. Напомним, 8 августа клуб уволил с поста главного тренера Маурицио Сарри.В источнике
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Дженнаро Гаттузо — о назначении Пирло главным тренером «Ювентуса»: «В этой профессии одной хорошей карьеры игрока недостаточно»

Sportbox.RU 20:27
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Дженнаро Гаттузо — о назначении Пирло главным тренером «Ювентуса»: «В этой профессии одной хорошей карьеры игрока недостаточно»

Матч ТВ 20:27
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Гаттузо: ну всё, Пирло попал

Чемпионат 18:01
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