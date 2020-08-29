«Ювентус» объявил о переходе полузащитника «Шальке» Маккенни

Полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни стал игроком «Ювентуса». Туринский клуб арендовал футболиста до лета 2021 года за 4,5 млн евро и получил право последующего выкупа.