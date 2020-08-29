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«Ювентус» объявил о переходе полузащитника «Шальке» Маккенни
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Полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни стал игроком «Ювентуса». Туринский клуб арендовал футболиста до лета 2021 года за 4,5 млн евро и получил право последующего выкупа.В источнике
Подробнее о событии
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«Ювентус» официально объявил о переходе Маккенни

Советский спорт 17:44
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«Ювентус» арендовал полузащитника «Шальке» МакКенни

Soccer.ru 17:02
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«Ювентус» объявил об аренде Маккени

Евро-футбол.ру 16:57
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