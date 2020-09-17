НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Футбол РоссииФутбол России
«Ювентус» объявил об уходе Игуаина
LiveSport.ru
  • LiveSport.ru
  • Sports.ru
  • Football-fun.ru
  • Матч ТВ
  • FootballHD
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
  • NEWS.am Sport
  • UA-Футбол
  • Гол.ру
Нападающий Гонсало Игуаин покинул "Ювентус". Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба. Контракт с аргентинец был расторгнут по обоюдному согласию сторон.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

«Ювентус» объявил об уходе Игуаина

Футбол России 15:27
alt

«Ювентус» объявил об уходе Игуаина

Metaratings 15:15
alt

«Ювентус» расторг контракт с Гонсало Игуаином

РИА Новости 14:54
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости