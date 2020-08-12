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«Ювентус» объявил об уходе футболиста Матюиди
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Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе из команды французского полузащитника Блеза Матюиди. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 33-летний Матюиди играл за «Ювентус» с 2017 года.В источнике
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