«Ювентус» объявил об уходе футболиста Матюиди

Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе из команды французского полузащитника Блеза Матюиди. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 33-летний Матюиди играл за «Ювентус» с 2017 года.