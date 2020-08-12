НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФутболист «Ювентуса» Матюиди может перейти в клуб MLSМатюиди покинет «Ювентус». У него есть предложения из Лиги 1 и МЛСБывший игрок «Арсенала» может перейти в «Челси» за копейкиИгуаин покинет «Ювентус» этим летом«Ювентус» подпишет 16-летнего форварда «Андерлехта»ГлавноеПСЖ обыграл «Аталанту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в первом матче серии плей-офф НХЛРФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»«Бешикташ» может арендовать ДзюбуФутболист Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Уфу»RT на русском«Ювентус» объявил об уходе футболиста МатюидиSoccernews.ru12Soccernews.ruRT на русскомСпорт-ЭкспрессNEWS.am SportМатч ТВФутбол РоссииODDS.ruSports.ruPROСПОРТ КазахстанLiveResult.RuЕвро-футбол.руСпорт день за днемТуринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе из команды французского полузащитника Блеза Матюиди. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 33-летний Матюиди играл за «Ювентус» с 2017 года.В источнике Комментировать1Подробнее о событии «Ювентус» расторг контракт с МатюидиSport24.ru 11:44 Матюиди покинул «Ювентус»Футбол России 11:32Матюиди покинул «Ювентус»Sportbox.RU 11:31рекламаЕщё по темеФутболист «Ювентуса» Матюиди может перейти в клуб MLSМатюиди покинет «Ювентус». У него есть предложения из Лиги 1 и МЛСБывший игрок «Арсенала» может перейти в «Челси» за копейкиИгуаин покинет «Ювентус» этим летом«Ювентус» подпишет 16-летнего форварда «Андерлехта»ГлавноеПСЖ обыграл «Аталанту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в первом матче серии плей-офф НХЛРФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»«Бешикташ» может арендовать ДзюбуФутболист Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Уфу»Новости