НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФутболист «Ювентуса» Матюиди может перейти в клуб MLSМатюиди покинет «Ювентус». У него есть предложения из Лиги 1 и МЛСБывший игрок «Арсенала» может перейти в «Челси» за копейкиИгуаин покинет «Ювентус» этим летомИсточник: Мандрагора вернется в «Ювентус»ГлавноеВ РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»ЦСКА объявил о переходе футболиста Жамалетдинова в «Уфу»15-летний российский футболист забил гол и вошел в историюДве передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августаRT на русском«Ювентус» объявил об уходе футболиста МатюидиSoccernews.ru11Soccernews.ruRT на русскомСпорт-ЭкспрессNEWS.am SportМатч ТВФутбол РоссииODDS.ruSports.ruPROСПОРТ КазахстанЕвро-футбол.руСпорт день за днемТуринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе из команды французского полузащитника Блеза Матюиди. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 33-летний Матюиди играл за «Ювентус» с 2017 года.В источнике Комментировать1Подробнее о событии «Ювентус» расторг контракт с МатюидиSport24.ru 11:44 Матюиди покинул «Ювентус»Футбол России 11:32Матюиди покинул «Ювентус»Sportbox.RU 11:31рекламаЕщё по темеФутболист «Ювентуса» Матюиди может перейти в клуб MLSМатюиди покинет «Ювентус». У него есть предложения из Лиги 1 и МЛСБывший игрок «Арсенала» может перейти в «Челси» за копейкиИгуаин покинет «Ювентус» этим летомИсточник: Мандрагора вернется в «Ювентус»ГлавноеВ РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»ЦСКА объявил о переходе футболиста Жамалетдинова в «Уфу»15-летний российский футболист забил гол и вошел в историюДве передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августаНовости