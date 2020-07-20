Роналду побил рекорд Шевченко, который держался в Серии А почти 20 лет

Gazeta.SPb 2 22



Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду побил рекорд украинца Андрея Шевченко по голам в чемпионате Италии, который держался в с 2001 года. В понедельник "Ювентус" на своем поле одержал победу над "Лацио" (2:1) в матче 34-го тура Серии А. Оба гола туринской команды забил Роналду. В источнике