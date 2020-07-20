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Роналду побил рекорд Шевченко, который держался в Серии А почти 20 лет
Gazeta.SPb
  • Известия0:45
  • Моя Москва.онлайн1:17
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду побил рекорд украинца Андрея Шевченко по голам в чемпионате Италии, который держался в с 2001 года. В понедельник "Ювентус" на своем поле одержал победу над "Лацио" (2:1) в матче 34-го тура Серии А. Оба гола туринской команды забил Роналду.В источнике
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С чего всё начиналось
Суперзевзда футбола, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, побил рекорд украинской легенды Андрея Шевченко в Серии А. Об этом сообщает в Twitter статистический портал итальянского футбола Opta Paolo.
ЛІГА.net 03:40
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Роналду побил рекорд Шевченко в Серии А

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