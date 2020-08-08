НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Манчестер Сити» победил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов«Ювентус» уволил Сарри с поста главного тренераРоналду может покинуть «Ювентус» и перейти в «ПСЖ»Дибала попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Лионом»Сарри объяснил вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионовГлавноеФедун: «Спартак» снимается с чемпионата РоссииИзвестны все пары первого раунда Кубка СтэнлиЛьюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174Ферстаппен вышел на второе место в зачете пилотов «Формулы-1»ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче чемпионата России по футболуМК-Спорт«Ювентус» обыграл «Лион», но не смог пробиться в четвертьфинал ЛЧPrognozist125Известия0:45Чемпионы Италии туринский "Ювентус" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле обыграли французский "Лион" со счетом 2:1.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Роналду прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионовРИА Новости вчера в 14:25Роналду пора уходить из «Ювентуса». Ставим на следующий клуб КриштиануЧемпионат вчера в 12:45Роналду не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2010 годаSport24.ru вчера в 03:38 рекламаЕщё по теме«Манчестер Сити» победил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов«Ювентус» уволил Сарри с поста главного тренераРоналду может покинуть «Ювентус» и перейти в «ПСЖ»Дибала попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Лионом»Сарри объяснил вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионовГлавноеФедун: «Спартак» снимается с чемпионата РоссииИзвестны все пары первого раунда Кубка СтэнлиЛьюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174Ферстаппен вышел на второе место в зачете пилотов «Формулы-1»ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче чемпионата России по футболуНовости