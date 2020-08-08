НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
МК-СпортМК-Спорт
«Ювентус» обыграл «Лион», но не смог пробиться в четвертьфинал ЛЧ
Prognozist
  • Известия0:45
Чемпионы Италии туринский "Ювентус" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле обыграли французский "Лион" со счетом 2:1.В источнике
Подробнее о событии
alt

Роналду прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов

РИА Новости вчера в 14:25
alt

Роналду пора уходить из «Ювентуса». Ставим на следующий клуб Криштиану

Чемпионат вчера в 12:45
alt

Роналду не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2010 года

Sport24.ru вчера в 03:38 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости