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«Ювентус» обыграл «Лион», но не смог пробиться в четвертьфинал ЛЧ
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Чемпионы Италии туринский "Ювентус" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле обыграли французский "Лион" со счетом 2:1.В источнике
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«Ювентус» обыграл «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов

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