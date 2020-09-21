«Ювентус» обыграл «Сампдорию» в первом туре Серии А

В матче первого круга Серии А туринский «Ювентус» одержал победу над гегуэзской «Сампдорией». Встреча, проходившая на «Ювентус Стэдиуме», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.