«Ювентус» переиграл «Брешию». Забили Дибала и Куадрадо

«Ювентус» победил «Брешию» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Туринцы переиграли соперника со счетом 2:0. Голами отметились Хаун Куадрадо и Пауло Дибала. «Ювентус» набрал 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице.