НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЧемпионат Италии. «Лацио» обыграл «Интер» и вышел на второе местоГол Мертенса принес «Наполи» победу над «Кальяри» в чемпионате ИталииКриштиану Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Брешией»Кьеллини вернулся на поле впервые с августа 2019 годаСассуоло — Парма 0:1ГлавноеГол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»Биатлонист Логинов назвал ключевой момент гонки преследования на ЧМБиатлониста Евгения Устюгова лишили «золота» ОИ-2014«Спартак» может приобрести еще одного голландца«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов на 2 годаСпорт-Экспресс«Ювентус» переиграл «Брешию». Забили Дибала и КуадрадоBookmaker-ratings.ru15Bookmaker-ratings.ruSportLand24.ruГЛАС.RUФутбол РоссииRT на русскомВести.RuСпорт день за днемГазета.RuLiveSport.ruРБКМатч ТВNEWSru ИзраильNEWS.am SportSports.ruua.Tribuna.com«Ювентус» победил «Брешию» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Туринцы переиграли соперника со счетом 2:0. Голами отметились Хаун Куадрадо и Пауло Дибала. «Ювентус» набрал 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Волшебный удар Дибалы в видеообзоре матча «Ювентус» - «Брешия»Sport.ru вчера в 13:59Фотографии со встречи «Ювентус» - «Брешиа»SportLand24.ru вчера в 12:17«Ювентус» обыграл «Брешию» и снова стал лидером серии АСоветский спорт вчера в 10:56 рекламаЕщё по темеЧемпионат Италии. «Лацио» обыграл «Интер» и вышел на второе местоГол Мертенса принес «Наполи» победу над «Кальяри» в чемпионате ИталииКриштиану Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Брешией»Кьеллини вернулся на поле впервые с августа 2019 годаСассуоло — Парма 0:1ГлавноеГол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»Биатлонист Логинов назвал ключевой момент гонки преследования на ЧМБиатлониста Евгения Устюгова лишили «золота» ОИ-2014«Спартак» может приобрести еще одного голландца«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов на 2 годаНовости