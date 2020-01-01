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«Ювентус» переиграл «Брешию». Забили Дибала и Куадрадо
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«Ювентус» победил «Брешию» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Туринцы переиграли соперника со счетом 2:0. Голами отметились Хаун Куадрадо и Пауло Дибала. «Ювентус» набрал 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице.В источнике
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Волшебный удар Дибалы в видеообзоре матча «Ювентус» - «Брешия»

Sport.ru вчера в 13:59
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Фотографии со встречи «Ювентус» - «Брешиа»

SportLand24.ru вчера в 12:17
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«Ювентус» обыграл «Брешию» и снова стал лидером серии А

Советский спорт вчера в 10:56 
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