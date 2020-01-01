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«Ювентус» летом планирует расстаться с шестью игроками
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«Ювентус» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 77 очков в 33-х турах. Идущий следом «Интер» отстает на шесть очков.В источнике
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«Ювентус» намерен избавиться от 8 ключевых футболистов после этого сезона. По Сарри неопределенность

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