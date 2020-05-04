НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
«Ювентус» подтвердил факт переговоров с «Барселоной»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Football-fun.ru
  • Матч ТВ
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что клуб ведёт переговоры с «Барселоной» о возможных трансферах.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Ювентус» подтвердил переговоры с «Барселоной»

Спорт-Экспресс 22:00
alt

В «Ювентусе» подтвердили факт переговоров с «Барселоной» об обмене игроками

Газета.Ru 20:42
alt

В «Ювентусе» подтвердили переговоры с «Барселоной»

Sport24.ru 19:16 
реклама
Главное
Новости