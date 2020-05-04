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«Ювентус» подтвердил переговоры с «Барселоной»
Sports.ru
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи признался, что клуб находится на связи с «Барселоной» по возможным трансферам предстоящим летом.В источнике
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Де Шильо сменит «Ювентус» на «Барселону»

Sportbox.RU 09:12
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Де Шильо сменит «Ювентус» на «Барселону»

Матч ТВ 09:12
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«Ювентус» предложил «Барселоне» Де Шильо

Sport24.ru 08:59 
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