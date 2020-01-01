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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Ювентус» получил чемпионский трофей за победу в серии А
"Ювентус" в домашнем матче 38-го тура чемпионата Италии уступил "Роме" (1:3).В источнике
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Роналду – о чемпионстве «Ювентуса»: Кажется, что это было легко и просто, но это не так

Советский спорт вчера в 23:16
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Криштиану Роналду подвёл итоги второго сезона в «Ювентусе»

Чемпионат вчера в 22:29
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Криштиану Роналду: «Вперед за моим третьим чемпионством в Италии»

Спорт-Экспресс вчера в 23:10
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