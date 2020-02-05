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«Ювентус» поздравил Роналду с 35-летием
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«Ювентус» поздравил с днем рождения форварда команды Криштиану Роналду. Сегодня португалец отмечает 35-летие.В источнике
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Подробнее о событии
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Криштиану Роналду поздравил сам себя с днем рождения

Спорт-Экспресс вчера в 09:22
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Роналду показал, как проводит день рождения

Евро-футбол.ру вчера в 09:11
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«С днем рождения меня». Роналду поздравил себя с юбилеем, выложив видео с сегодняшней тренировки

Sport24.ru вчера в 08:48 
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