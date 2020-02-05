НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Перес поздравил Роналду с 35-летием
Чемпионат
  • Чемпионат
  • HELLO! Russia
  • Sports.ru
  • ZIK
  • Футбол России
  • NEWS.am Sport
  • Минск-Новости
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Народная правда
  • Soccernews.ru
  • ua.Tribuna.com
  • Сегодня (Киев)
  • Газета.Ru
  • ProstoProSport
  • FootballHD
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • Sputnik Молдова
Президент "Реала" Флорентино Перес не оставил без внимания юбилей нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.В источнике
4
Подробнее о событии
alt

Криштиану Роналду поздравил сам себя с юбилеем. Видео

Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:31
alt

Перес поздравил Роналду с 35-летием

Soccernews.ru вчера в 13:57
alt

Ф. Перес — Роналду: поздравляем лучшего игрока в мире, в «Реале» тебя хорошо помнят

Чемпионат вчера в 13:57
Ещё по теме
Главное
Новости