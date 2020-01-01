НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧерчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой«Барселона» подтвердила уход МессиСын Кости Цзю победил экс-чемпиона мира Хорна техническим нокаутомЦСКА договорился c «Херенвеном» о переходе ЭджукеЦСКА выиграет у «Краснодара» в пятом туре РПЛ 26 августаБомбардир.ру«Ювентус» представил третий комплект формыSportLand24.ru12SportLand24.ruTelegraf.com.uaРБК спортSports.ruПервоисточникSoccernews.ruFootballHDNEWS.am SportМатч ТВЕвро-футбол.руNews-turk.ruГол.ру«Ювентус» анонсировал дополнительный комплект формы от adidas. Основные цвета – оранжевый и черный.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Ювентус» презентовал третий комплект формы на сезон-2020/21 в оранжевом цветеМатч ТВ 07:43«Ювентус» представил оранжевый комплект формы на новый сезонMetaratings 06:42«Ювентус» презентовал третий комплект формы на новый сезонФутбол России 05:48рекламаГлавноеЧерчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой«Барселона» подтвердила уход МессиСын Кости Цзю победил экс-чемпиона мира Хорна техническим нокаутомЦСКА договорился c «Херенвеном» о переходе ЭджукеЦСКА выиграет у «Краснодара» в пятом туре РПЛ 26 августаНовости