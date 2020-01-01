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«Ювентус» представил третий комплект формы
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«Ювентус» анонсировал дополнительный комплект формы от adidas. Основные цвета – оранжевый и черный.В источнике
Подробнее о событии
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«Ювентус» презентовал третий комплект формы на сезон-2020/21 в оранжевом цвете

Матч ТВ 07:43
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«Ювентус» представил оранжевый комплект формы на новый сезон

Metaratings 06:42
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«Ювентус» презентовал третий комплект формы на новый сезон

Футбол России 05:48
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