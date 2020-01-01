НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСуарес требует от «Барселоны» компенсацию за расторжение контракта«Ювентус» может обменять игрока на футболиста «Атлетико» МоратуМората сообщил руководству «Атлетико», что хочет покинуть клубЭкс-директор «Барселоны» оценил перспективы Суареса в «Ювентусе»ГлавноеРоналду забил сотый гол за сборную ПортугалииКокорин может сменить «Спартак» на «Рому»Назван стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Польшей«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛМедведев сыграет против Рублёва в ¼ финала US OpenREGNUM«Ювентус» проявляет интерес к услугам Луиса СуаресаSports.ru5Sports.ruЕвро-футбол.руFootball-fun.ruМатч ТВГазета.RuРанее сообщалось об интересах со стороны «Юве» к экс-форварду «ПСЖ» Эдинсону Кавани, нападающему «Ромы» Эдину Джеко и игроку «Атлетико» Альваро Морате.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Источник: «Ювентус» договорился с «Барселоной» по СуаресуСпорт-Экспресс 18:54«Ювентус» достиг договорённости с «Барселоной» о трансфере Луиса СуаресаЧемпионат 18:30«Атлетико» готов подписать Суареса. Мадридцы сделали игроку более выгодное предложение, чем «Ювентус»ODDS.ru 13:05рекламаЕщё по темеСуарес требует от «Барселоны» компенсацию за расторжение контракта«Ювентус» может обменять игрока на футболиста «Атлетико» МоратуМората сообщил руководству «Атлетико», что хочет покинуть клубЭкс-директор «Барселоны» оценил перспективы Суареса в «Ювентусе»ГлавноеРоналду забил сотый гол за сборную ПортугалииКокорин может сменить «Спартак» на «Рому»Назван стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Польшей«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛМедведев сыграет против Рублёва в ¼ финала US OpenНовости