«Ювентус» проявляет интерес к услугам Луиса Суареса

Ранее сообщалось об интересах со стороны «Юве» к экс-форварду «ПСЖ» Эдинсону Кавани, нападающему «Ромы» Эдину Джеко и игроку «Атлетико» Альваро Морате.