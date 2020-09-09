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«Ювентус» проявляет интерес к услугам Луиса Суареса
Газета.Ru
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Ранее сообщалось об интересах со стороны «Юве» к экс-форварду «ПСЖ» Эдинсону Кавани, нападающему «Ромы» Эдину Джеко и игроку «Атлетико» Альваро Морате.В источнике
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Источник: «Ювентус» договорился с «Барселоной» по Суаресу

Спорт-Экспресс 18:54
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«Ювентус» достиг договорённости с «Барселоной» о трансфере Луиса Суареса

Чемпионат 18:30
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«Атлетико» готов подписать Суареса. Мадридцы сделали игроку более выгодное предложение, чем «Ювентус»

ODDS.ru 13:05
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