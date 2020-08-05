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Газета.RuГазета.Ru
«Ювентус» рассматривает пять кандидатов на замену Сарри
Газета.Ru
  • Газета.Ru
Туринский "Ювентус" рассматривает пятерых кандидатов на замену главному тренеру команду Маурицио Сарри, сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.В источнике
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«Ювентус» ведет переговоры с несколькими тренерами

ГЛАС.RU 20:54
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«Ювентус» рассматривает пять кандидатов на замену Сарри

Газета.Ru 19:20
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«Ювентус» контактировал с 5 тренерами на замену Сарри. Среди них — Зидан, Почеттино и Спаллетти

Sport24.ru 18:29 
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