Окружение Роналду отреагировало на слухи о его переходе в «Барселону»

Близкие люди португальского форварда Криштиану Роналду опровергли слухи о его переходе в испанский футбольный клуб «Барселона». На данный момент у нападающего подписан контракт с туринским «Ювентусом», который Роналду не собирается нарушать. В источнике