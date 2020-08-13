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Окружение Роналду отреагировало на слухи о его переходе в «Барселону»
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Близкие люди португальского форварда Криштиану Роналду опровергли слухи о его переходе в испанский футбольный клуб «Барселона». На данный момент у нападающего подписан контракт с туринским «Ювентусом», который Роналду не собирается нарушать.В источнике
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С чего всё начиналось
Известный испанский журналист Гильем Балаге сообщил в интервью BBC Sport, что агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду, уже предложил услуги 35-летнего португальца нескольким клубам, включая "Барселону".
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