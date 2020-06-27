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«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу
FootballHD
  • Известия0:33
В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» проведет матч с «Дженоа», а «Лечче» предстоит сыграть с «Сампдорией». Игры пройдут 30 июня и 1 июля соответственно.В источнике
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Маурицио Сарри: «Дать отдых Роналду? Ему нравится много играть, его форма улучшается от матча к матчу»

Матч ТВ 03:33
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Маурицио Сарри: «Дать отдых Роналду? Ему нравится много играть, его форма улучшается от матча к матчу»

Sportbox.RU 03:33
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Сарри об отдыхе Роналду: «Криштиану умеет слушать. Если он устанет, то осознает это первым»

Sports.ru 02:27
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