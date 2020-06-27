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«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу
FootballHD
  • Известия0:33
В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» проведет матч с «Дженоа», а «Лечче» предстоит сыграть с «Сампдорией». Игры пройдут 30 июня и 1 июля соответственно.В источнике
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Фотографии с игры «Ювентус» - «Лечче»

SportLand24.ru 02:50
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Роналду забил 20 клубам чемпионата Италии

Матч ТВ 01:44
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Криштиану Роналду поразил ворота 20 разных команд Серии А

Чемпионат вчера в 19:16
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