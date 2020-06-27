«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу

В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» проведет матч с «Дженоа», а «Лечче» предстоит сыграть с «Сампдорией». Игры пройдут 30 июня и 1 июля соответственно.